Пропагандисты пишут, что захватчик "мечтал служить родине".

В Украине ликвидировали 33-летнего уроженца Томской области РФ Дмитрия Черепанова с прической "Иван Дурак".

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, пропагандисты называют Черепанова "добровольцем". Он якобы мечтал служить родине", как его прадед - ветерат Второй мировой войны. В некрологе отмечается, что жизнь ликвидированного оккупанта была "яркой вспышкой".

"Под "яркой вспышкой" автор некролога в несколько строк, наверное, имел в виду последние мгновения жизни российского оккупанта", - с иронией добавил Комахидзе.

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Война в Украине с Россией-потери оккупантов

Утром 23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки наши воины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Берестовое, Спорное, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Марьинка и Невельское Донецкой области, а также возле Белогоровки в Луганской области.

Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 85 720 человек ликвидированы, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что на востоке нашей страны идут ожесточенные бои, и захватчики ежедневно несут огромные потери.

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