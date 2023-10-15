Подполье сделало снимки защитных сооружений.

Российские власти продолжают "усиливать" защиту Курской области, имитируя оборонительные рубежи. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

По данным подполья, оккупанты активно устанавливают заграждения вдоль границы области, однако продолжают разворовывать деньги совместно с местными коммерческими структурами. Они предоставили снимки этих укреплений.

"Вместо строительства бетонных инженерных сооружений в соответствии с распоряжениями российского правительства, местные власти заставляют коммерческие структуры Курской области за свой счет закупать крупные партии колючей проволоки типа "Егоза", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, предпринимателей заставляют бесплатно передавать строительную технику на нужды российской армии и пограничной Федеральной службы.

Оборона Курской области: что известно

В Центре национального сопротивления уже сообщали, что российские захватчики, несмотря на заявления о строительстве "усиленных линий обороны", лишь имитируют защиту границы, на которую потратили 10 миллиардов рублей.

Впоследствии стало известно, что у местного губернатора Романа Старовойта из-за этого возник конфликт с местным руководством Федеральной службы безопасности. По данным ЦНС, ему угрожают расследованием из-за того, что тот не разделил с ними эти деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: