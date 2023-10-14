Сообщается, что был обстрелян Глушковский район.

Российские власти заявили о новом обстреле Курской области со стороны Украины.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, был обстрелян Глушковский район, при этом никто из мирных жителей не пострадал.

"В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. После взрыва загорелась сухая трава, которая была оперативно потушена пожарным расчетом", - добавил он.

Блэкаут в Курской области - что сообщалось ранее

Как писал УНИАН, в ночь на 5 октября в нескольких районах Курской области пропало электричество. В РФ заявили, что это было связано с атакой украинских сил с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Позже стало известно, что без электричества после предполагаемой атаки на электроподстанции остались 67 населенных пунктов.

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