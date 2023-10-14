Российские власти заявили о новом обстреле Курской области со стороны Украины.
Как написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, был обстрелян Глушковский район, при этом никто из мирных жителей не пострадал.
"В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. После взрыва загорелась сухая трава, которая была оперативно потушена пожарным расчетом", - добавил он.
Блэкаут в Курской области - что сообщалось ранее
Как писал УНИАН, в ночь на 5 октября в нескольких районах Курской области пропало электричество. В РФ заявили, что это было связано с атакой украинских сил с использованием беспилотных летательных аппаратов.
"Ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Позже стало известно, что без электричества после предполагаемой атаки на электроподстанции остались 67 населенных пунктов.