'Тупые?': Путин резко ответил, собирается ли воевать с НАТО (видео)

Он цинично добавил, что якобы в Украине россияне "защищаются".

Правитель России Владимир Путин назвал "бредом" заявления о том, что РФ хочет напасть на НАТО.

"Понапридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы с ума сошли совсем? Тупые? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий", - заявил диктатор во время общения с журналистами.

Он также добавил, что таким способом западные правительства якобы "обманывают собственное население", создавая России образ "врага". Путин добавил, что западные лидеры хотят "удержать свое имперское положение и величие".

"Такой угрозы не существует. Мы сами себя защищаем в Украине", - заявил он.

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В начале июня издание The Daily Telegraph писало о том, что НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры" для американских войск на случай войны с РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что, если Украина не устоит перед агрессией россиян, то сценарий войны НАТО с Россией станет реальностью. Президент Польши Анджей Дуда в конце марта сказал, что российские захватчики в 2026-2027 годах могут осуществить нападение на Альянс.

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