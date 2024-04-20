Президент Украины указал на важность оказать помощь ВСУ сейчас.

Президент Владимир Зеленский считает, что война между Россией и НАТО возможна. Он отметил, что этот сценарий станет реальностью в случае, если Украина не устоит.

"Хотя скажу, что если мы не выдержим это все, но я верю, что этого не произойдет, но предположим, что мы не выдержим, то в России не так много шагов куда идти дальше. Они придут в балтийские государства, хочет это кто-то не хочет, говорят, что этого не будет, все эти споры лишние - они точно придут, потому что им нужно куда-то идти вперед", - заявил глава украинского государства в интервью бразильским журналистам.

По его словам, следующей целью Москвы могут стать страны Балтии, потому что Владимир Путин не повторит снова свою ошибку и в этот раз выступить против стран, где не будет большого противостояния.

Видео дня

"Второй раз он такую ошибку не повторит, потому что проще с меньшей страной. Меньше защищена, меньше людей, меньше оружия. И это будет страна, которая была в Советском союзе. И под это попадают балтийские страны. И он туда пойдет", - считает Зеленский.

При этом он предупредил, что при развитии этого сценария западным войскам будет сложно выбивать россиян.

"И это будет война Россия-НАТО. Безусловно, она будет, если Украина не устоит. Или не идти туда. И тогда это будет победа России над странами НАТО. И тогда будет перераспределение территорий по всему миру", - подытожил президент Украины.

Возможная война РФ с НАТО - поеледние новости

Информацию о возможной войне между НАТО и РФ опубликовали журналисты Bild, ссылаясь на секретные материалы Бундесвера. Отмечалось, что Россия начнет подготовку для атаки на Альянс в 2024 году, а боевые действия "неизбежно" начнутся в 2025-м.

При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский также заявил, что странам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России.

В свою очередь издание The Washington Post предупредило, что в Кремле полны оптимизма и уверенности, что смогут успешно противостоять Западу, наладив тесные экономические и дипломатические связи с Китаем и странами Глобального юга.

В то же время председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны НАТО подготовлены к потенциальному прямому столкновению с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: