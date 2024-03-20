Он призвал партнеров "создать сдерживающий фактор".

Уже в 2026-2027 году Россия может совершить нападение на Североатлантический альянс, страны-члены должны срочно увеличить свои расходы на оборону.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNBC, ссылаясь на новые данные Германии. По его словам, Путин удваивает темпы перехода к военной экономике с целью нападения на НАТО, которое может произойти уже через несколько лет.

"Если Россию остановить в Украине, она больше не нападет. У нас есть два-три года, в течение которых мы можем увеличить наши усилия, накопить боеприпасы и произвести оружие, чтобы максимизировать европейскую безопасность, подготовиться и убедиться, что вторжение не произойдет. Все это нужно делать для того, чтобы не ввязываться в драку. Речь идет о том, чтобы создать такой сдерживающий фактор, который гарантирует, что на нас не нападут", - сказал он.

НАТО готовится к возможному нападению России:

В начале года немецкий Bild сообщил, что Бундесвер рассматривает сценарий российской агрессии против стран-членов уже в ближайшие годы. Согласно секретному документу, уже в 2024 году от России стоит ждать гибридных атак.

Заявления о возможности большой войны звучали со стороны военных и политиков ряда западных стран. Они говорили, что люди должны быть готовы к такому сценарию.

Недавно Эстония, Франция и Польша выступили с призывом о необходимости срочно повысить оборонную готовность Европы.

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