Водитель маршрутки №11 допустил наезд на пешехода, которому примерно 80 лет.

В Черновцах пешеход попал под колеса маршрутного автобуса, пострадавшего в тяжелом состоянии забрали в больницу.

Читайте такжеАвария с 13 погибшими под Черниговом: безжалостная случайность или трагическая закономерностьКак сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 декабря на улице Героев Майдана в центре города.

По предварительным данным, водитель маршрутки №11 допустил наезд на пешехода, которому около 80 лет. Как сообщили УНИАН очевидцы аварии, на месте происшествия было много крови, а пострадавшего в тяжелом состоянии забрали в больницу.

Также свидетели ДТП говорят, что водитель маршрутки пытался избежать наезда на пешехода и его вины в этой аварии нет.

В больнице скорой медицинской помощи сообщили, что пострадавший находится в коме и самостоятельно не дышит.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в области.

Напомним, как сообщал УНИАН, 7 декабря около 07:55 вблизи с. Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна – Чернигов". В результате аварии погибли 13 человек, еще 7 пострадали.

8 декабря в Черниговской области объявлено Днем траура.

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Автор: Николай Кобылюк