В Ярославле (Россия) трое мужчин «вырубили» свою подругу и устроили ей треш-стрим с изнасилованием.
Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Преступление произошло в ночь на четверг, 25 марта. По данным источника, женщина употребляла алкоголь у себя дома с тремя друзьями. Через некоторое время Наталья отключилась из-за подсыпанных в алкоголь веществ.
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По ее словам, приятели включили прямой эфир, во время которого изнасиловали ее и разгромили квартиру. Мужчины при этом собирали донаты (небольшие денежные вознаграждения) со зрителей трансляции в сети.
На утро Наталья обнаружила, что у нее пропало 12 тысяч рублей.
Полиция установила подозреваемых и проводит проверку, мужчины пока не задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, Наталью направили на медэкспертизу.
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