30-летнюю Наталью изнасиловали и обокрали.

В Ярославле (Россия) трое мужчин «вырубили» свою подругу и устроили ей треш-стрим с изнасилованием.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Преступление произошло в ночь на четверг, 25 марта. По данным источника, женщина употребляла алкоголь у себя дома с тремя друзьями. Через некоторое время Наталья отключилась из-за подсыпанных в алкоголь веществ.

Читайте такжеПришли "в гости": в Питере трое мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу

По ее словам, приятели включили прямой эфир, во время которого изнасиловали ее и разгромили квартиру. Мужчины при этом собирали донаты (небольшие денежные вознаграждения) со зрителей трансляции в сети.

На утро Наталья обнаружила, что у нее пропало 12 тысяч рублей.

Полиция установила подозреваемых и проводит проверку, мужчины пока не задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, Наталью направили на медэкспертизу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко