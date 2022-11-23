В МИД РФ отреагировали эмоционально, как и ожидалось.

Одиозная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оперативно прокомментировала обыски Службой безопасности Украины храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Ожидаемо, страна-оккупант назвала действия правоохранителей "безбожными, дикими и аморальными".

"Это просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. Никаких оправданий и объяснений этому нет. И быть не может", - заявила Захарова в эфире пропагандистского радио, цитирует Reuters.

Кроме того, одиозная представительница российской дипломатии заявила, что "киевский режим похож на Вакха" - римского бога вина, которого ассоциируют с безнравственностью, хаосом и гуляниями.

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"Это еще одна часть абсолютно аморальных и диких действий киевского режима", – цинично высказалась она.

Рейд по храмам УПЦ МП

22 ноября сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из храмов Лавры прославляют "русский мир". По словам правоохранителей, они проводили контрразведывательные мероприятия.

Кроме того, СБУ провели следственные действия и в областях Украины, а именно на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери в селе Серники и на территории помещений Сарненсько-Полесской епархии Украинской православной церкви московского патриархата.

Сегодня Служба безопасности Украины заявила, что завершила контрразведывательные мероприятия, которые проводила на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненсько-Полесской епархии УПЦ на Ровенщине.

Было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек. Отмечается, что более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в частности граждане РФ, находившиеся на территории объектов.

"Некоторые из них при проверке документов оказали паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а лишь их копии, или же имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения", - говорится в сообщении.

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