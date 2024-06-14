Сообщается, что причины взрыва неизвестны, по предварительным данным, он был "самопроизвольным".

В Шебекино Белгородской области РФ 13 июня взорвались боеприпасы тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". В результате этого трое российских военнослужащих погибли, сообщает ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

"Накануне вечером, 13 июня, в Шебекино Белгородской области прозвучал мощный взрыв, местные СМИ писали, что на город могла упасть российская бомба. Позднее губернатор написал, что "на окраине города Шебекино произошел взрыв. Причины происшествия устанавливаются". По его данным, никто не пострадал, известно о повреждении 10 частных домовладений и одного автомобиля", - говорится в сообщении.

В то же время источники сообщили, что в пригороде Шебекино взорвались боеприпасы российской тяжёлой огнеметной системы "Солнцепек":

"В результате взрыва погибли по меньшей мере трое российских военнослужащих. Причины взрыва неизвестны, но, по предварительным данным, он был "самопроизвольным".

Напоминается, что как минимум 93 раза российские ВКС "случайно" бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца, еще почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать.

Напомним, УНИАН не раз писал о том, как российские военные роняли на свои же села 500-килограммовые авиабомбы с фугасной боеголовкой.

Сообщалось, что, например, 31 марта ФАБ-500 нашли в районе хутора Нина. А в районе села Крюково нашли воронку, в которой, предварительно, также находится ФАБ-500.

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