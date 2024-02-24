Также бойцы на одном из участков фронта уничтожили более 300 оккупантов.

Украинские бойцы поразили российский ЗРК "Тор" и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" в Донецкой области, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его информации, общие потери россиян на данном участке фронта составляют:

в живой силе – 312 человек,

в вооружении и военной технике – 26 единиц, не считая БпЛА.

"В частности, это 3 танка, 6 боевых бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 281 БпЛА разных типов. Среди пораженной и поврежденной техники противника - ЗРК "Тор" и тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" - в Донецкой области; три квадроцикла в придачу к танкам и ББМ – на Запорожском направлении", - отметил он.

Также Тарнавский сообщил, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за минувшие сутки россияне нанесли 33 авиационных и 3 ракетных удара, 99 ударов дронами-камикадзе, совершили 61 боевое столкновение и 1127 обстрелов, в том числе 3 сброса с БПЛА боеприпасов с химическим веществом.

Потери России в Украине

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину два года назад предварительно составляют 409 010 человек личного состава.

Также РФ потеряла на поле боя не менее: танков - 6534, боевых бронированных машин - 12425, артиллерийских систем - 9952, РСЗО - 999, средств ПВО - 684, самолетов - 340, вертолетов - 325.

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