Женщина попросила у полицейских наставить ее сына на путь истинный.

Жительница Москвы написала в полицию заявление на собственного сына из-за того, что он внезапно начал учить украинский язык и читать Коран.

В добавок этим огрехам он озаботился устройством дронов, снарядов и мин. К тому же пошел в качалку, пишет Mash. В телеграм-канале издания говорится, что 24-летний отпрыск женщины по имени Елена до этого ничем из вышеперечисленного не интересовался.

"Год назад уехал на заработки на Дальний Восток, вернулся через девять месяцев. Внезапно пристрастился к пробежкам, железу, а также литературе про вооружение - исключительно на украинском языке. Зубрит мову, на досуге почитывает Коран", - говорится в сообщении.

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Голос матери и здравого смысла парень игнорирует, потому его мать и решила сдать его полиции и умоляет вернуть сына на путь истинный. Она убеждена - тот, что есть - неверный.

Друге новости РФ

Жителей РФ буквально лихорадит от всего, что может напоминать или ассоциироваться с Украиной. Так 10 апреля стало известно, что на жительницу Вологодской области донесли в полицию из-за жизнерадостного фото, на котором она позирует в желтой куртке на фоне голубого неба на побережье. Доносчик посчитал, что это пропаганда украинской символики.

Антонина Смолина опрометчиво опубликовала кадр с отдыха в соцсетях, не ожидав такой "ненормальности" от своих же. Она рассказала, что 3 апреля к ней домой приходила полиция.

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