TikTok-блогерша из Санкт-Петербурга бросалась под автомобили для эффектного видео.
Видео распространили российские СМИ.
Молодая девушка поджидала автомобили на тротуаре у площади Восстания, после чего резко выбегала на проезжую часть.
На полуминутном ролике видно, что трем машинам чудом удалось избежать столкновения с бежавшим под колеса пешеходом.
После каждого "неудачного столкновения" девушка как ни в чем не бывало возвращалась на тротуар поджидать очередную жертву.
По мнению пользователи соцсетей, девушка могла рисковать жизнью своей и водителей ради эффектного видео.
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