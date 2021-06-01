После каждого "неудачного столкновения" девушка как ни в чем не бывало возвращалась на тротуар поджидать очередную жертву.

TikTok-блогерша из Санкт-Петербурга бросалась под автомобили для эффектного видео.

Видео распространили российские СМИ.

Молодая девушка поджидала автомобили на тротуаре у площади Восстания, после чего резко выбегала на проезжую часть.

На полуминутном ролике видно, что трем машинам чудом удалось избежать столкновения с бежавшим под колеса пешеходом.

После каждого "неудачного столкновения" девушка как ни в чем не бывало возвращалась на тротуар поджидать очередную жертву.

По мнению пользователи соцсетей, девушка могла рисковать жизнью своей и водителей ради эффектного видео.

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Автор: Денис Прядко