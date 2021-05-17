Драку засняли на камеру.

В Петербурге избили блогеров, которые в образах дрэг-квин снимали новое видео для TikTok на детской площадке.

Запись произошедшего опубликовал российский «5 канал».

Читайте такжеРоссийский блогер продал кожу на шее под рекламу (фото)На ролике видно, как двое мужчин напали на молодых людей в юбках, с макияжем и в обуви на каблуках. Били по голове, телу руками и ногами. Драка сопровождалась оскорблениями.

«Здесь дети гуляют», – заявил один из зачинщиков драки.

«И что дети? Что? Это из-за таких, как вы, у ваших детей будет сломанная психика», – ответил один из блогеров.

Дрэг-квин – сленговое выражение, используемое для обозначения артистов мужского пола, которые облачаются в женские образы.

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Автор: Катерина Шварц