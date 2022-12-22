Рогозин получил осколочное ранение во время празднования своего дня рождения в Донецке.

Российский террорист Игорь Гиркин посоветовал экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину впредь "при посещении фронта" проводить праздники подальше от передовой.

"Уважаемые киевские партнёры вновь продемонстрировали, что цинично не намерены признавать ни чьи заслуги в изумительной подготовке ВКС РФ к текущей "СВО". И не смотря на то, что господин Рогозин внёс колоссальный вклад в отсутствие у нас космической разведки - даже ему не дали спокойно отметить 59-й день рождения в скромном фронтовом ресторане "Шеш-Беш", - написал террорист в своих соцсетях.

Он добавил, что "если бы кремлёвские гномы умели учиться на чужих уроках", то он "порекомендовал им что-нибудь в данной связи".

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"Но они совершенно необучаемы. Поэтому и мне больше добавить нечего. Разве что посоветовать - "при посещении фронта" - проводить время и праздники не в донецких, а в ростовских ресторанах - оно пока безопаснее", - отметил оккупант.

Рогозина ранили в Донецке – что известно

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в гостинице оккупированного Донецка. Вместе с российским функционером был ранен еще и "глава правительства "ДНР" Виталий Хоценко.

Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, "проникающее осколочное ранение ягодиц", а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

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