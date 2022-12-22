По его словам, в заведении не происходило празднование, а якобы рабочая встреча.

Скандальный экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал свое ранение после обстрела в Донецке. Бывший чиновник скрывает, что праздновал в ресторане день рождения, когда произошел обстрел. По его версии, это была "рабочая встреча".

Как сообщает Телеграм-канал "Острожно, новости", в ресторан якобы "прилетело", когда Рогозин имел рабочую встречу после возвращения с одного из добровольческих подразделений.

"В этом отеле мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы находились непосредственно. Били калибром 120 или 155 мм", - сообщил он.

Видео дня

Рогозин добавил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше по правую лопатку. Теперь ему предстоит операция. Он также сообщил, что пострадали еще несколько близких ему людей. Впрочем, скандальный экс-чиновник не упомянул об осколке в своей ягодице.

Ранение Рогозина: что известно

Вечером 21 декабря росСМИ сообщили, что экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранение при взрыве в оккупированном Донецке. Чиновник праздновал свой день рождения в донецком гостинично-ресторанном комплексе "Шеш-Беш".

Бывший глава "Роскосмоса" получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. По уточненным данным, всего во время обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 ранены.

Утром появились первые фото и видео из ресторана "Шеш-Беш", где получил ранение Рогозин. По предварительным данным, бывший чиновник праздновал день рождения. Его поздравили праздничным "прилетом".

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