Он считает, что нападавшими управляли с помощью чипов.

Экс-глава российского бюро Интерпола заявил, что западные спецслужбы якобы имплантировали чипы в мозги терористов, напавших на людей в "Crocus City Hall".

В эфире пропагандистской программы "Время покажет" генерал-майор Владимир Овчинский привел в пример проект Neurolink американского миллиардера Илона Маска, в рамках которого свиньям вживили микрочипы для связи мозга с компьютером.

"Ублюдкам отключили сознание. Скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое…это самое... программирование. И возможно, это тоже покажет экспертиза, и чипы вставлены. Потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком", - сказал Овчинский.

Теракт в Москве: последние новости

Напомним, 22 марта в Москве вооруженные люди зашли в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и сбежали.

Этот теракт стал самым серьезным за последние 20 лет. Соединенные Штаты Америки публично предупреждали, что в Москве может произойти такое нападение, также в Белом доме заявили, что передавали Москве эту информацию.

Ответственность за масштабный теракт взяла на себя ИГИЛ. Путин заявил, что преступление "было совершено руками радикальных исламистов", однако убеждает россиян, что были некие "заказчики".

Изначально Россия намекала на возможную причастность Украины, а уже позднее прямо обвинила Киев в причастности. Никаких доказательств этого у них нет.

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