Спутник зафиксировал повреждения в результате атаки террористов ИГИЛ на концертный зал.

Появились спутниковые снимки последствий теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Как сообщает "Крым.Реалии" в Telegram, ликвидация последствий пожара в "Крокусе" будет стоить до 15 миллиардов российских рублей (6,4 миллиардов гривен).

"По оценкам экспертов, восстановление концертного зала, у которого в результате пожара обвалилась крыша, будет стоить от 9 до 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

На видео видны существенные повреждения крыши, которые возникли в результате пожара в торговом центре после инцидента.

Теракт в "Крокус Сити Холле" - главные новости

22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холле" произошел теракт, в результате которого погибли более 130 человек, еще более 180 - пострадали.

Глава МИД РФ заявил, что Украина якобы виновата в террористической деятельности на территории России. Россияне настаивают, что нашли "украинский след" в теракте в "Крокусе" и требуют арестовать главу СБУ Василия Малюка.

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