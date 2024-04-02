Владимир Фесенко отметил, что это дает России возможность решить две проблемы

Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему российские власти упорно обвиняют в теракте в "Крокус сии холле" Украину. Он отметил, что еще в первые часы после теракта было понятно, что Москва обвинит Киев.

"Думаю, что пока будет продолжаться война, Россия во всех смертных грехах будет обвинять Украину. Это неизбежно. Но это не значит, что мы должны с этим смириться и это признавать. Нет. Есть вещи, которые к нам не имеют отношения", – отметил эксперт в комментарии ТСН.

По его словам, для обвинения Украины есть две причины.

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"Это дает России возможность решить две проблемы. Первая проблема – это усилить репрессии внутри России. Это можно было бы сделать и без обвинения Украины, но поскольку идет война, то это будет усиливать эффект", - объяснил Фесенко.

При этом он указал, что обвинения РФ направлены также против Запада.

"Это дает (России – УНИАН) возможность нейтрализовать любую оппозицию. Нейтрализовать обвинениями, что такие люди поддерживают террористов. Но главное и самое опасное: в некоторых странах, даже дружественных к России, в частности в Китае, опасаются, что Россия может использовать этот теракт как повод для эскалации войны, для агрессии в сторону Запада. А это уже угрожает международной стабильности", - рассказал политолог.

Он считает, что такое развитие событий маловероятно, но опасения есть.

Теракт в "Крокус Сити Холле" - гланые новости

22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холи" произошел теракт, в результате которого погибли более 130 человек, еще более 180 – пострадали.

Глава МИД РФ заявил, что Украина якобы виновата в террористической деятельности на территории России. Россияне настаивают, что нашли "украинский след" в теракте в "Крокусе" и требуют арестовать главу СБУ Василия Малюка.

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