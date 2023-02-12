По его словам, Байден и Шольц - никто, а лидер Китая - "крутой".

Российские пропагандисты продолжают зомбировать свою аудиторию безлуздими "пророчествами" ноунеймов. На этот раз рупоры Кремля выпустили очередной сюжет с афганским математиком-"пророком", который называет себя "посланником Ванги". Он снова говорил о "ликвидации Зеленского" и Байдена-"марионетку".

Как сообщает Телеграмм-канал "НеШутки", афганский "пророк"-ноунейм говорил о том, что американского президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца "слушать не надо", зато великими лидерами он считает лояльного России лидера КНР Си Цзиньпина, а также турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Это кто? Никто! Это кто? Никто! Это кто? Никто!", - говорит без остановки "пророк", показывая потреты Байдена и Шольца.

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Зато Эрдогана математик уважает, но "есть кто - то более крутой" - Си Цзиньпин. "Вот это надо слушать. Их надо слушать", - говорит он.

Более того, афганец якобы по формулам и расчетам напророчил "крах США" и ядерную провокацию.

"17*17*7=2023. Затем делим на 17*2=238. Это уран. Опять ядерный шантаж", - заявил "пророк".

По его "пророчеству", 17.07.2023 стоит ожидать "крупную мировую провокацию, или смертельно опасный шантаж со стороны недружественных стран". Конечно, отдельно "пророк" вспомнил о Зеленском.

"Осталось подвести итоги года спецоперации и узнать, когда бандеровский режим будет разгромлен, когда англо-саксы ликвидируют своего Зеленского, чтобы свалить все на Россию", - заявили пропагандисты.

"Я хочу ему (Зеленскому - УНИАН) сказать, что тебе будет плохо, если ты будеш слушать американцев", - заявил афганец.

Пропагандисты заявили, что "ждать осталось не долго", потому что это "показал ответ на последнее уравнение".

"Пророки" на росТВ

В последнее время в РФ прибегли к тактике зомбирования населения через магов, экстрасенсов и других мошенников. Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужа к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

Кстати, афганский математик на росТВ появляется по меньшей мере во второй раз. Перед этим в эфире одного из федеральных каналов афганский "пророк", которого выдают за "посланника Ванги", якобы "напророчил" приближение падения Европейского Союза.

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