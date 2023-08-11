Российские спасатели заявили о завершении работ.

Российский танкер Sig, который был поврежден в Черном море морским дроном, отбуксировали в порт Ростовской области.

Об этом сообщают в Морспасслужбе Росморречфлота. Так, аварийно-спасетельная группа завершила основные работы по устранению последствий удара. Судно после буксировки ошвартовали к причалу СРЗ "Красный моряк" в порту Аксай.

Указывается, что пробоина появилась в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта танкера. Российские спасатели собрали 82 кубометра нефтеводяной эмульсии и около 600 килограммов замазученной теплоизоляционной обшивки. В машинном отделении установили боновое заграждение.

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Атака на российский танкер: что известно

Напомним, в ночь на 5 августа во временно оккупированном Крыму заявили о серии взрывов неподалку от Керченского моста. Там пропал свет, было остановлено движение автомобилей.

Оккупанты заявили об атаке морских дронов, в росСМИ появилась информация о том, что один из них подбил танкер Sig, спущенный на воду в 2014 году. Он попал под санкции Соединенных Штатов Америки за доставку авиационного топлива в Сирию.

Позже в сети опубликовали возможные переговоры экипажа после атаки. Вчера появилось видео, на котором можно увидеть поврежденный танкер.

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