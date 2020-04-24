В России водитель такси избил девушку из-за QR-кода (видео)

12:01, 24 апреля 2020
Русский міръ
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Инцидент попал на видео

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Об этом сообщает Telegram-канал 112 и публикует соответствующее видео.

Отмечается, что пострадала 28-летняя девушка Виктория Даниленко. Она обратилась в больницу с различными ссадинами. 

"Проводится проверка", - говорится в сообщении 112.

Ранее в российском Челябинске водитель "Яндекс.Такси" поссорился с пассажирами из-за адреса поездки и жестоко избил одного из них.

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