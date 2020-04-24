В России водитель такси избил девушку из-за QR-кода (видео)
12:01, 24 апреля 2020Русский міръ
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В результате инцидента пострадала 28-летняя девушка.
Инцидент попал на видео
В Москве водитель "Яндекс. Такси" избил и выкинул девушку из машины из-за того, что у нее не считывался QR-код.
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Об этом сообщает Telegram-канал 112 и публикует соответствующее видео.
Отмечается, что пострадала 28-летняя девушка Виктория Даниленко. Она обратилась в больницу с различными ссадинами.
"Проводится проверка", - говорится в сообщении 112.
Ранее в российском Челябинске водитель "Яндекс.Такси" поссорился с пассажирами из-за адреса поездки и жестоко избил одного из них.
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