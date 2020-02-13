В России таксист обматерил беременную и жестоко избил ее мужа

Водителя такси разозлила просьба пассажиров ехать по другому адресу.

В российском Челябинске водитель "Яндекс.Такси" поссорился с пассажирами из-за адреса поездки и жестоко избил одного из них.

Об этом сообщается в пабліку "Инцидент Челябинск" в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

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Отмечается, что в такси ехала беременная девушка Марина, ее муж и еще две девушки. Когда девушки попросили довезти их еще по одному адресу, таксист отказал им в грубой форме, после чего вообще выгнал из машины. Отказал он в просьбе довезти девушек и Марине и ее мужу.

Потом таксист начал оскорблять беременную нецензурными словами, на что отреагировал ее муж, вступившись за жену.

После всех оскорблений началась драка.

"Мужа моей подруги били, прям чуть не прыгал у него на голове таксист. Марину отталкивали и били, когда она пыталась заступиться за мужа", - рассказала подруга Марины.

Пострадавшие написали заявление в полицию.

Как сообщал УНИАН, участница конкурса "Краса России", звезда Instagram Яна Данькова устроила истерику в московском такси. Видео быстро стало вирусным и насмешило сеть.