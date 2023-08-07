Двух мощных квадрокоптеров обнаружили на могиле известного пропагандиста.

Таинственные квадрокоптеры в разных локациях Москвы наделали шума в спецслужбах РФ.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники, один из дронов найден на могиле ликвидированного пропагандиста Владлена татарского. Это второй случай за неделю. Сначала дрон на могиле кремлевского рупора нашли 3 августа, а затем через два дня - 5 августа.

"Взрывных устройств рядом не было. Проводится расследование - кому понадобилось тащить БПЛА на могилу и не имеет ли находка какого-то тайного значения", - пишет канал.

Потом еще один таинственный квадрокоптер заметил московский предприниматель на Шмитовском проезде. Дрон врезался в его машину.

Наконец, на дереве рядом с 13-м домом по улице Волочаевской на уровне 3-го этажа найден еще один дрон. Его уже сняли и отправили на исследование, дело в том, что через дорогу напротив места обнаружения БПЛА находится НИИ Госрезерва, а это уже разговор о стратегической безопасности.

Москву атакуют дроны

В последние месяцы российскую столицу регулярно атакуют неизвестные беспилотники. Хотя российские власти утверждают, что все БПЛА удается успешно сбивать, на деле они все равно наносят определенный урон.

В ночь на 30 июля беспилотник врезался в высотку бизнес-квартала "Москва-Сити". Удар пришелся точно по одному из офисных помещений Министерства цифрового развития РФ. Через два дня атака повторилась. И снова беспилотник врезался в одну из высоток "Москва-Сити".

После серии таких атак авиакомпания"Туркменистан" заявила о приостановлении всех своих рейсов в российскую столицу. Теперь из Ашхабада самолеты будут летать в Казань вместо Москвы.

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