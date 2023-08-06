В Подмосковье уже второй за сутки серьезный инцидент. После утреннего налета беспилотников теперь в регионе бушует масштабный пожар.
"Горит фабрика спортивных изделий "Леко". Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Причины пожара уточняются", – сообщает ASTRA.
МЧС России тоже сообщает о пожаре, но заявляет о вдвое большей площади огня – тысяча квадратных метров. Тушить огонь направили 68 человек и 14 единиц техники.
"Атака беспилотника" на Москву 6 августа
Ранее сегодня в московском аэропорту "Внуково" были отложены посадки и взлеты всех рейсов из-за неопознанного беспилотника, замеченного в Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российской ПВО удалось сбить этот дрон.
Хотя российские власти успели отчитаться, что в результате инцидента никто не пострадал, очень быстро выяснилось, что это не так. Осколки сбитого дрона травмировали пожилого мужчину и причинили некоторый ущерб наземным строениям в городе Подольск.
По традиции в атаке обвинили Украину. Российские СМИ успели раструбить, что переполох устроил именно украинский беспилотник.