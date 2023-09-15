Генерал "Армагеддон" приехал вместе с делегацией Минобороны России.

Российского генерала Сергея Суровикина заметили в Алжире. Первые снимки с ним опубликовал близкий к российской частной компании "Вагнер" канал "Grey Zone".

"Коммерсант" пишет, что Суровикин приехал в Алжир в составе делегации министерства обороны России. Их "источники" заявили, что "руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению".

"К Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении", - говорится в сообщении.

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Член комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Гурулёв сказал SHOT, что "пока рано делать выводы, сможет ли он реализовать себя в Африке на благо Родины".

Судьба Суровикина после мятежа Пригожина

После восстания "вагнеровцев" Суровикин исчез из публичной жизни, сообщалось, что проверяется его возможная причастностость к мятежу. Российские журналисты выяснили, что Суровикин будет находиться под домашним арестом до принятия решения о его судьбе.

4 сентября в сети появилась первая после исчезновения фотография Суровикина. Тем временем его данные удалили с сайта Минобороны России.

В российской Госдуме сообщили, что генералу нашли "неплохую должность в СНГ", уже позднее выяснилось, что его назначили председателем координационного комитета "СНГ" по вопросам противо-воздушной обороны.

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