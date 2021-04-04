Энергетическая компания пытается взыскать с девочки долги за теплоснабжение, оставшиеся после смерти матери.

В Новосибирской области суд начал рассматривать дело шестилетней Полины Шевелевой, которую судят за долги ее умершей матери.

Об этом сообщает Тайга.Инфо.

В суд на девочку подало ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания». Очередное заседание назначено на 2 апреля.

Известно, что мать девочки умерла от «осложнений гриппа» в 2016 году. Наследниками долей в квартире стали ее мать Наталья, бывший муж и маленькая Полина. Именно последняя стала правопреемницей долга за тепло в размере 26 тысяч рублей.

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«В суд мы пришли, конечно, судья удивилась, увидев девочку и повестку. Говорит: «А кто такая Полина Павловна?». А Полине Павловне - шесть лет. Она удивилась, сказала, мол, как так? Ну вот так, вы же выписывали повестку», - рассказала бабушка девочки.

В итоге в суде Полину представляет ее дядя Роман, потому что денег на адвоката у семьи нет. Более того, мужчина обращался за помощью к детскому омбудсмену Надежде Болтенко и районному прокурору, но они так и не ответили.

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Автор: Денис Прядко