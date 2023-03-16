Бывший полевой командир "ДНР" нашел оптимальную форму правления в России – фаворитизм.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что тоскует по тем временам, когда в России "царствовали бабы", а государственные посты раздавали через постель. Ностальгией о "славном" прошлом страны-агрессора всемирно известный военный преступник поделился в своем Телеграм.

"Наблюдая повсеместное убожество во властных креслах, невольно вздохнешь о временах "Седых орлов Екатерины"... царствовали бабы, правили и воевали их фавориты", – написал он.

Гиркин отметил, что приход к власти "через альков" считался постыдным даже в те времени, но екатерининских фаворитов он считает более грамотными управленцами, чем нынешнее руководство РФ.

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"Вспоминая Орлова-Чесменского и Потемкина-Таврического, и сравнивая их с "продуктами поздне-советской мелкой бюрократии" – невозможно удержаться от ностальгического вздоха", – пишет Гиркин.

Как Россией правит путинская клика – последние новости

В последние месяцы российская армия испытывает острый дефицит боеприпасов на фронте. Вместо решения этой проблемы российское руководство в лице правителя Чечни Рамзана Кадырова порекомендовало российским солдатам просто "терпеть".

Поскольку многие россияне недовольны военным вторжением в Украину, российские власти продолжают "закручивать гайки" внутри страны. Недавние поправки в уголовное право теперь предусматривают тюремные сроки тем, кто "дискредитирует" наемников "Группы Вагнера".

На этом фоне выглядит уже вполне логичным предложение, озвученное одним из депутатов Госдумы. Он порекомендовал бизнесу самостоятельно покупать ПВО для защиты своих предприятий от воздушных атак.

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