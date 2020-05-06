"Вернул религию": в Минобороны РФ объяснили, зачем украсили храм для военных мозаикой со Сталиным

Одну из мозаик посвятили теме оккупации Крыма.

Главный военный храм российских Вооруженных сил, который сейчас строится, украсили мозаичным панно с Иосифом Сталиным, потому что "он вернул религию".

Об этом заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов, пишет "Настоящее время".

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На замечание журналиста, что портрет Сталина в храме вызвал вопросы, военный ответил, что критика идет от "каких-то господ из-за бугра", а Сталин "вернул религию".

"Иосиф Виссарионович – это наш Верховный главнокомандующий, председатель Совета народных комиссаров. Он на себе вынес всю тяжесть войны, принимал самые ответственные решения. Да и религию, в общем-то, вернул. Почему мы должны его стыдиться? Из-за того, что какие-то господа из-за бугра велят нам это делать?" – высказался российский военный чиновник.

Как сообщал УНИАН, одна из мозаик в новом храме будет посвящена оккупации Крыма, на ней появится надпись: "Крым наш".