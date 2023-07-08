Местный гауляйтер Денис Пушилин "навесил" на американского лидера Джо Байдена "военные преступления".

Гауляйтер так называемой "Донецкой Народной Республики" ("ДНР") Денис Пушилин отметился реакцией на заявление США о передаче Украине кассетных боеприпасов.

В связи с этим он "навесил" на Байдена "военные преступления". Его слова цитирует пропагандистский ТАСС.

"Джо Байден открыто расписался в причастности к военным преступлениям, приняв решение о передаче Украине кассетных боеприпасов", - отметил Пушилин.

Также он уточнил, что соответствующая помощь Украине никак не повлияет на ход "специальной военной операции" и отметился угрозой, что обещания Киева минимизировать риски в связи с возможным использованием кассетных боеприпасов - "нулевые".

Минобороны Украины уточнило, безопасны ли кассетные боеприпасы

Напомним, 7 июля Администрация лидера США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине. Туда впервые вошла поставка кассетных боеприпасов, на которых ранее длительное время настаивал Киев.

Как подчеркнул глава Минобороны Украины Алексей Резников, у кассетных боеприпасов на фронте, действительно, есть дурная репутация. Однако в данном случае их использование - необходимость, ведь ВСУ должны нанести россиянам максимально возможный урон с целью деоккупации Украины.

При этом министр подчеркнул, что ВСУ не будут бить кассетными боеприпасами по территории России, а также по гражданским объектам или другим локациям в Украине, где могут быть жертвы среди мирного населения. Также Резников пообещал вести четкий учет, где и когда будет применяться данное оружие.

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