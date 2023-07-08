Кассетные боеприпасы имеют дурную репутацию, поэтому многие на Западе были против их поставки Украине.

Новый пакет американской военной помощи, в том числе вошедшие в пакет кассетные боеприпасы, значительно поможет ВСУ деоккупировать украинские территории и спасет жизни многих украинских солдат. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что Киев давно запрашивал у Запада именно кассетные боеприпасы. Их использование не нарушает ни один из международных документов, ратифицированных Украиной. Тем более, что Россия активно использует такие боеприпасы с первого дня вторжения.

"Нам нужно освободить наши временно оккупированные территории и сохранить жизни наших людей. Для этого нам нужно нанести урон врагу – военным преступникам, насильникам и мародерам, – которые оккупируют наши территории. Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинцев сможем спасти", – заявил министр.

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Резников также очертил 5 принципов, которых Украина будет придерживаться при использовании кассетных боеприпасов:

Они будут использованы только для деоккупации международно признанных территорий Украины, не для ударов по международно признанной территории России. ВСУ не будут использовать кассетные боеприпасы в городской застройке, чтобы избежать рисков для гражданского населения. Их будут применять только в районах сосредоточения российских военных для прорыва линии обороны противника. Будет вестись строгий учет фактов и мест применения этого оружия. После деоккупации эти территории будут приоритетными для разминирования, чтобы исключить опасность от неразорвавшихся суббоеприпасов. Украина проинформирует партнеров об использовании кассетных боеприпасов, в том числе об их эффективности.

США поставят Украине кассетные боеприпасы

Накануне США выделили Украине большой пакет военной помощи, куда среди прочего вошли и кассетные боеприпасы для артиллерии. Президент Байден назвал это решение непростым, но необходимым ввиду дефицита обычных фугасных снарядов.

Ранее ряд западных правозащитников и официальных лиц высказались против поставки Украине кассетных боеприпасов. Некоторые из них опасались, что применение такого оружия, имеющего большую площадь поражения, приведет к сопутствующим жертвам среди гражданского населения.

Однако более серьезная опасность состоит в том, что суббоеприпасы, которые содержатся внутри основного кассетного боеприпаса, могут не сработать во время применения и останутся лежать на земле, превратившись фактически в противопехотную мину. Такие неразорвавшиеся заряды могут представлять опасность в течение многих лет после войны.

Именно поэтому в 2008 году была создана Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает их накопление, передачу и применение такого оружия. Однако к настоящему моменту конвенцию ратифицировали только 84 страны мира – в основном в Европе и Африке. Ни США, ни Украина, ни Россия не являются участниками конвенции и не обязаны ее соблюдать.

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