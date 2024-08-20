Пропагандист критикует тех, кто сдался "без боя".

Соратник российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова призывает не возвращать в Россию срочников, которые сдались в плен Вооруженных сил Украины "без боя".

В одном из своих эфиров Михаил Полынков заявил, что Украина использует российских военных срочной службы, чтобы вернуть домой своих пленных, в том числе бойцов "Азова".

"Скажу, может быть, неприятную вещь для многих, тем более для родителей парней, которые находятся в плену, но их нельзя менять. Нельзя, потому что они сдались без боя. Да, кто-то может меня упрекнуть: "Диванный воин, как ты можешь так говорить, окажись на их месте". Я мог оказаться на их месте, я могу об этом говорить", - сказал россиянин.

Срочники в плену ВСУ

Как известно, во время военной операции на территории России в украинский плен попало большое количество российских военных. Официальные цифры не озвучивали, однако президент Владимир Зеленский говорил, что речь идет о сотнях.

Ранее 19-летний российский срочник пообщался с украинским блогером и рассказал, как оказался на границе Курской области. Также он вспомнил о первом дне украинского наступления и прорыве границы на этом направлении.

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