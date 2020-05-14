В России спор из-за Сталина закончился поножовщиной

Издание опубликовало фрагмент допроса 45-летнего мужчины, который ударил 36-летнего приятеля ножом.

Двое жителей Сургута Российской Федерации закончили поножовщиной спор об Йосифе Сталине.

Об этом сообщает издание «СургутинформТВ» со ссылкой на городскую полицию.

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Инцидент произошёл днём 11 мая в доме на улице Грибоедова. Издание опубликовало фрагмент допроса 45-летнего мужчины, который ударил 36-летнего приятеля ножом.

Он утверждает, что приятель первым набросился на него с ножом, и ему пришлось обороняться. На вопрос о том, что послужило поводом для конфликта, мужчина ответил «Потому что Сталин - лучший» и поднял футболку, демонстрируя татуировки на груди. На одной из них изображён Иосиф Сталин, на другой - герб СССР.

Пострадавшего с ножевым ранением в больницу увезла скорая помощь. Его приятель признался, что сожалеет о содеянном.

Как сообщал УНИАН, главный военный храм российских Вооруженных сил, который сейчас строится, украсили мозаичным панно с Иосифом Сталиным, потому что "он вернул религию".