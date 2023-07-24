По словам Валерия Соловья, соответствующие контракты заключили с некоторыми государствами. Владимир Путин требует от своих генералов наступления в Украине и провидит подготовительные работы.

РФ разметила заказы на пошив формы мобилизованным в некоторых союзных странах в рамках подготовки к наступлению в Украине.

Об этом сообщил политолог Валерий Соловей в эфире оппозиционной журналистки Юлии Латыниной. По его словам, президент РФ требует от своего генералитета скорейшего наступления и, вероятно, скоро объявит мобилизацию.

"Нужно мобилизация, чтобы сдерживать украинское наступление... Второе, он от них требует наступления, от генералов. Он требует. Они ему говорят: "Ну, хотите наступления? Нам нужны еще солдаты. Вот, с помощью срочников, контрактников, мы не можем решить эту проблему"", - заявил он.

По его словам, форму для оккупантов собираются шить несколько стран. Вероятно, вскоре она будет готова.

"Должны поступить огромные партии формы из Бирма, ее шьют в Иране, причем там зимнюю. Она, правда, не очень хороша. Но уже какая есть. Во Вьетнаме, в Монголии и Китае. Мне назвали несколько стран, где были размещены заказы на производство пошива партии и обмундирования. Кажется, все это сейчас будет готово", - указал Соловей.

Также он отметил, что усилия, которые предприняла РФ для поднятия своей военной промышленности, оправдались. Она работает "неплохо": "Выпуск ракет увеличился где-то в два раза, по основным позициям - артиллерии и танкам - тоже все обстоит относительно неплохо", - объявил политолог.

В Британии оценили мощь армии РФ при новой мобилизации

Ранее полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант оценил, выдержит ли армия РФ еще одной мобилизации.

По его словам, Россия лишь пополнит свои войска "профанами", так как забирает на войну не представителей "среднего класса", а алкоголиков. Также он указал, что даже если Минобороны РФ каким-то чудом собрало бы на фронт бизнесменов и других более менее образованных людей, то это превратилось бы в новую угрозу для Путина. Ведь у этого класса хватит ума, чтобы раскусить тактику "пушечного мяса", которой руководствуется командование РФ на фронте.

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