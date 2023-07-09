По мнению Глена Гранта, в России много населения, но логистика не выдержит нагрузки, если одновременно мобилизовать полмиллиона человек.

Если Кремль проведет еще одну мобилизацию, то российская армия будет укомплектована слабыми бойцами.

Как сказал в эфире Эспрессо полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант, Россия могла бы повысить качество своей армии, если бы туда мобилизовали представителей среднего класса.

"Свежемобилизованные российские солдаты очень плохо подготовлены. Это не значит, что им не хватает сообразительности, и в этом заключается проблема, потому что если российская армия начнет набирать больше представителей среднего класса, то в их рядах появятся, например бизнесмены, которые гораздо умнее и которые будут воевать лучше, чем алкоголики первых нескольких волн. Но эти люди также будут более умными в плане принятия решений, и они не будут довольны тем, что руководство просто бросает их на растерзание, как пушечное мясо", - отметил Грант.

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По мнению Гранта, в России много населения, но логистика не выдержит нагрузки, если одновременно мобилизовать полмиллиона человек.

"Другое дело, что Путин говорит о дополнительных 500 тыс. солдат. Ну, а как вы научите 500 тыс. человек, кто, например, будет их тренировать? Кто найдет для них оборудование? Я имею в виду, что уже в течение последних месяцев людей присылают на передовую без надлежащего оружия, питания и военной выучки. Поэтому если они снова наберут большое количество людей, мы увидим еще худших профанов, которыми будут затыкать дыры, которые сейчас создают Вооруженные Силы Украины и продвигаются вперед", - подытожил полковник.

Мобилизация в России - последние новости

Напомним, что в сентябре 2022 года Путин объявил мобилизацию российских военнослужащих, находящихся в запасе. Уже в ноябре он заявил, что она якобы завершена.

В конце января этого года пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что частичная мобилизация действует, поскольку охватывает не только военную службу, но и меры, необходимые для обеспечения задач военного аппарата.

Российский правозащитник Павел Чиков недавно сообщил, что как минимум в 35 регионах РФ начали активно рассылать повестки.

По данным СМИ, российское командование планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников.

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