Резолюция Совета Безопасности ООН полностью запрещает весь экспорт текстиля из Северной Кореи.

Северокорейские фабрики вопреки санкциям ООН производят и экспортируют в РФ униформу для российских солдат.

Как сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники в Северной Корее, по меньшей мере три фабрики в северокорейской столице Пхеньяне и других частях страну вовлечены в процесс снабжения армии страны-агрессора зимней формой.

"Экспортная швейная фабрика в районе Моранбон в Пхеньяне… уже около месяца производит российскую военную форму. Они делают зимнюю форму и нижнее белье для солдат, находящихся на войне с Украиной. Я слышал от высокопоставленного чиновника на фабрике, что они получили российскую ткань для пошива обмундирования, и Россия заказывает большие партии", – сказал проинформированный источник.

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Ожидается, что готовая форма будет отправлена ​​в Россию товарным поездом Тюмень-Хасан. В начале месяца железнодорожные перевозки по этому маршруту возобновились после продолжительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

До возобновления железнодорожных перевозок через российско-корейскую границу сырье для производства формы из РФ перевозили морем. Теперь, вероятно, и сырье, и готовая форма будут перевозиться железной дорогой.

"Поскольку 2 ноября возобновилось движение товарных поездов между Северной Кореей и Россией, в Россию будет поступать не только готовое обмундирование, но и сырье для нового обмундирования", — сказал источник.

Источник также отметил, что до пандемии COVID-19 экспортные швейные фабрики в Пхеньяне зарабатывали иностранную валюту, экспортируя одежду, которую они производили для компаний в Китае и Восточной Европе. Этот процесс, похоже, также возобновлен.

В ближайшем будущем вероятно расширение производства формы для российской армии. В приграничном городе Расон будут производить ботинки.

Одновременно в КНДР усиливается пропаганда дружбы между Россией и Северной Кореей. Накануне посольство России в Северной Корее заявило, что Москва заинтересована в закупке одежды и обуви в Пхеньяне. В заявлении отмечали, что "все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, запрещающими ввоз некоторых товаров из КНДР". В то же время резолюция Совета Безопасности ООН, принятая в сентябре 2017 года, полностью запрещает весь экспорт текстиля из Северной Кореи.

КНДР и война в Украине: позиция Северной Кореи и ее помощь России

Северная Корея одна из немногих стран, признавших "независимость" временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей Украины. В результате этого в июле Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.

Также КНДР выступает в поддержку РФ в ООН. В частности, 12 октября при рассмотрении ГА ООН резолюции о территориальной целостности Украины Северная Корея была среди 5 стран, проголосовавших против.

В Белом доме заявляли, что Северная Корея тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов. Северная Корея отрицала продажу оружия и обвинила США в сплетничестве.

5 ноября стало известно, впервые за несколько лет в Россию прибыл поезд из Северной Кореи.

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