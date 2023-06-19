Российский пропагандист Владимир Соловьев "перепутал" ВСУ с деревьями и отметился очередной пламенной речью о войне в Украине.
Соответствующий фрагмент его эфира транслировали на росТВ. В кадре Соловьев показывает аудитории, как в камуфляже вместе с солдатом РФ записывает обращение к армии Украине. При этом его случайными "слушателями" в кадре оказались деревья.
Так, во время своего "спича" Соловьев попрекнул ВСУ немецкими танками и дедами.
"Говорит Москва! Я, Владимир Соловьев, обращаюсь к тебе, скажи мне, украинский солдат, тебе дорога немецкая техника, убивавшая твоего деда?", - спрашивает пропагандист.
На этот поток сознания бурно отреагировала украинская сеть. Эфир Соловьева сравнили с "ГебельсТВ", а некоторые комментаторы подчеркнули, что "леопарды их дедов не убивали".
Обращение Соловьева к ВСУ в связи с Донбассом
Отметим, что "обращение" к деревьям - не первая попытка Соловьева поговорить с украинскими солдатами. В мае он снял сюжет о том, как якобы посетил Донбасс.
Этот фрагмент пропагандист также разрекламировал в своем эфире, показав свое обращение к ВСУ, которое якобы транслировал по рации в Украине.
Тогда пропагандист аналогичным образом упоминал роль Германии во второй мировой войне и "память дедов", спекулируя темой, и призывая ВСУ сдаваться и возвращаться в Киев.