Джамбулат Сулейманов отметил, что Москва еще пытается удержать нынешнего главаря Чечни у власти.

Российские власти хотел бы назначить в Чечне своего губернатора. В то же время в Кремле пока не готовы к внезапной смерти Рамзана Кадырова.

"Да, можно сказать, что сегодня таким образом (отравив – УНИАН) могли устранить Кадырова. Но, возможно, что сейчас еще и не время его устранять. У меня сейчас двоякое впечатление от происходящего. Я говорил, что он будет следующим по схеме, которую выстраивает российская власть. Но выгодно ли им прямо сейчас устранять его? Я в этом не уверен. Возможно, что еще не пришло время, чтобы его устранять, чтобы нарушать выстроенную схему", - рассказазал руководитель чеченского движения "Единая сила" Джамбулат Сулейманов в интервью Radio NV

При этом он указал, что больного Кадырова пока еще пытаются удержать у власти, потому что Москва не готова к резкой смене главаря.

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"Мы все знаем, что Кадыров болел давно. Это мог быть, так сказать, растяжной акт его медленного устранения, а могло быть, что он болел. Его сегодня стараются как-то удержать в системе определенное время, пока не будет подготовлена другая схема выстраивания власти в Чечне. Я больше склонен считать второе, что они сегодня не готовы к сиюминутной смене Кадырова. И поэтому нет комментариев от окружения Путина по поводу его здоровья. Мне кажется, что все-таки прямо сегодня и сейчас они не готовы были заменять", - подытожил Сулейманов.

Кадыров болен - последние новости

В украинской разведке сообщили, что состояние лидера Чечни Рамзана Кадырова ухудшилось. Кроме того, в сети появилась информация, что он или в коме, или умер.

При этом журналисты выяснили, что в сентябре самолет Кадырова трижды летал в Москву, где и остался после последнего рейса. В свою очередь в Кремле не дают "справок о состоянии здоровья главаря Чечни. В то же время сообщается, что Кадыров в отпуске с 3 июля.

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