Он состоялся 15 сентября.

С начала сентября бизнес-джет лидера Чечни Рамзана Кадырова трижды летал в Москву, он остается там последние три дня.

Об этом пишет российское издание "Вёрстка" со ссылкой на трекер полетов. Так, бизнес-джет "RA-73417" совершал рейсы в российскую столицу 6 и 9 сентября. Днем 15 сентября он вылетел из Грозного в направлении Москвы, после чего "пропал".

В небе над Волгоградом транспондер самолёта Кадырова перестал передавать сигнал. По данным проекта ВЧК-ОГПУ, с тех пор транспондер не включали.

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Возможная смерть Кадырова: что известно

Как известно, в сети уже долго ходили слухи о том, что Кадыров серьезно болен и проходит лечение.

В украинской разведке 15 сентября заявили, что имеют информацию о том, что тот находится в тяжелом состоянии. Вчера чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев написал, что Кадыров умер.

При этом днем в официальном Telegram-канале Кадырова появилось видео, где тот прогуливается по улице. В ролике он говорит: "Очень советую всем, кто в Интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе".

Российские СМИ сообщали, что к больнице, в которой тот мог проходить лечение, приехали кортежи чеченской элиты.

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