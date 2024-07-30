Кроме самолетов и вертолетов, пострадали также административные здания.

В аэропорту Бегишево российского Нижнекамска в Татарстане смерч разбросал учебно-тренировочные самолеты Diamond. В результате непогоды также есть раненые. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Российские СМИ пишут, что во время смерча повреждены четыре самолета. Кроме того, двое работников аэропорта получили ушибы.

"Сильный ветер снес обшивку здания аэропорта. Самолеты, разбросанные смерчем, принадлежат авиационному институту и используются для учебных полетов. Убытки от последствий непогоды еще предстоит подсчитать", - написали тогда в Telegram-канале "Baza".

В то же время по информации Telegram-канала "Readovka", смерч нанес ущерб в аэропорту минимум на 292 миллиона рублей. Рыночная стоимость одного австрийского борта Diamond D-42 составляет 73 миллиона рублей.

Также в "Mash" добавили, что кроме учебных самолетов, пострадали вертолеты и административные здания.

"Поток ветра разбросал в стороны четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Еще досталось вертушке и административным зданиям. Смерч снес крыши, обшивку и местами выбил окна. UPD. Два сотрудника аэропорта получили ранения. От госпитализации отказались. В "КАМАЗе" заявили, что на работу аэропорта смерч никак не повлиял - порт работает в таком же режиме", - отметили в сообщении.

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Также сообщалось, что на территории России разбился бомбардировщик Су-34, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет. По информации российских СМИ, экипаж катапультировался, поэтому угрозы жизни пилотов нет.

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