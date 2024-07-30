Знакомые россиянина утверждают, что он сам упал за борт.

В России погиб, упав с яхты во время прогулки по Москве-реке, топ-менеджер биржи.

По данным "Базы", 44-летний директор по медиа и рекламе Московской биржи Георгий Чибисов пропал вечером 27 июля. По словам его родных, он уехал гулять на катере, после чего написал сообщение супруге и больше на связь не выходил.

Как отмечается, ранее Чибисов никогда не пропадал, поэтому женщина испугалась и обратилась в правоохранительные органы.

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Полицейские опросили знакомых, "которые вместе с топ-менеджером гуляли по Москве-реке. По их словам, в какой-то момент Георгий вышел на палубу и свалился в воду. Его пытались найти своими силами, затем обратились к спасателям", - пишет издание.

По информации "Базы", тело Чибисова обнаружили в реке 28 июля. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

Странные смерти в России

После начала полномасштабной войны в Украине в России участились странные и внезапные смерти.

Так, скоропостижно скончался бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. На момент смерти ему было 77 лет.

Позже в возрасте 68 лет умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Деталей смерти пропагандиста не сообщают.

За ним в Москве скоропостижно скончался кремлевский пропагандист Дмитрий Литовкин. На момент смерти ему было 50 лет.

После этого в России совершил самоубийство бывший топ-чиновник МВД Владимир Макаров. Он занимал должность заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму.

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