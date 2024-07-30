На вторник, 30 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Непогода, по данным синоптиков, охватит большинство областей Украины.
"Днем 30 июля в Украине, кроме юга, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
І уровень опасности, желтый, объявлен по всей стране, за исключением таких областей:
- Донецкая;
- Запорожская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Одесская;
- АР Крым.
Погода 30 июля - прогноз по Украине
Во вторник в Украине ожидается переменная облачность. В северных и в большинстве центральных и Харьковской областях местами пройдет кратковременный дождь. На остальной территории Украины будет без осадков.
Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с. Днем по всей Украине, кроме юга, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Температура днем ожидается на уровне +20°...+25°, а на юге воздух прогреется до +24°...+29°.
На Киевщине 30 июля ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с. Температура по области составит +20°...+25°, а в Киеве столбики термометров покажут +22°...+24°.