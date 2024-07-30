Почти по всей Украине на сегодня объявили І уровень опасности.

На вторник, 30 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Непогода, по данным синоптиков, охватит большинство областей Украины.

"Днем 30 июля в Украине, кроме юга, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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І уровень опасности, желтый, объявлен по всей стране, за исключением таких областей:

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская;

Одесская;

АР Крым.

Погода 30 июля - прогноз по Украине

Во вторник в Украине ожидается переменная облачность. В северных и в большинстве центральных и Харьковской областях местами пройдет кратковременный дождь. На остальной территории Украины будет без осадков.

Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с. Днем по всей Украине, кроме юга, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем ожидается на уровне +20°...+25°, а на юге воздух прогреется до +24°...+29°.

На Киевщине 30 июля ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с. Температура по области составит +20°...+25°, а в Киеве столбики термометров покажут +22°...+24°.

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