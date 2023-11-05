Его хвалили за то, что он "способен заступиться за регилию".

15-летний сын лидера Чечни Рамзана Кадырова Адам, который жестоко избил человека в СИЗО, получил высокопоставленную должность. Теперь он-заместитель председателя Службы безопасности главы Чечни.

Как сообщил спикер регионального парламента Ахмед Дудаев, подростка назначили на "важную должность" в Службе безопасности Чечни. Кадыров-младший проявился как"смелый, отважный патриот и человек, который готов заступаться за религию".

"Искренне поздравляю моего дорогого брата Адама Кадырова с назначением на важную должность в Службе безопасности Главы ЧР! Адам проявился как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере", - написал Дудаев.

Видео дня

Сын Кадырова избил человека

Как писал УНИАН, в середине августа житель Волгограда, арестован за сожжение Корана и фактически "подарен" Кадырову, пожаловался российскому омбудсмену на избиение в грозненском СИЗО. Его избил Адам Кадыров.

Через месяц Рамзан Кадыров сам опубликовал видео с этим избиением и заявил, что гордится поступком сына.

Это событие вызвало широкий резонанс в российском обществе, но Кадыров продолжил пиарить сына, вручив ему несколько чеченских наград. Также руководитель Чечни добился того, чтобы главы других российских регионов тоже наградили его сына. В частности свои награды вручили Татарстан и Карачаево-Черкесия.

Вас также могут заинтересовать новости: