Российская пропагандистка неадекватно отреагировала на слова председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян отметилась новой чушью об Украине в эфире на росТВ, заявив, что страна в будущем может превратиться на "ЛГБТ-столицу" и "олимпиаду трансгендеров".

Соответствующим образом редактор пропагандистского RT неадекватно среагировала на слова председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра. Последний заявил, что причиной нападения РФ на Украину стал ее страх перед демократией.

"Эта война началась не из-за реальной угрозы России со стороны Украины или НАТО. Россия испугалась кое-чего более сильного, чем любое оружие в мире - демократии. Если бы люди в Украине получили демократические права, россияне захотели бы их тоже, вот из-за чего началась война", - процитировали Бауэра в эфире РФ.

После этого слово "взяла" Симоньян: "Накушались мы вашей демократии так, что вы сами вакцинировали нас своими руками от этой демократии на десятилетия!", - сказала она.

Далее пропагандистка перевела стрелки на Украину:

"Чем бы ни стала Украина - ЛГБТ-столицей или местом проведения олимпиады трансгендеров, - Россия такой никогда не захочет быть"

Симоньян возмутила россиян украинской колбасой

Незадолго до новогодних праздников Симоньян пошла на провокацию в сети, опубликовав кадры "украинской колбасы", утверждая, что сняла продукт на прилавке российского рынка. Она намекнула, что в РФ есть такие продукты, и никто никому за это "морду не бьет". Однако россияне не оценили ее заявление, подметив другое: ценники на продукты на рынке России "аховые", утверждали комментаторы под ее публикацией.

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