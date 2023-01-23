Новое руководство получили Западный и Южный военные округа.

Министр обороны России Сергей Шойгу неожиданно сменил командование Западного и Южного военных округов.

Как сообщает российское издание РБК, кадровые изменения в военном командовании РФ подтвердили несколько информированных источников, в том числе в Минобороны.

По данным СМИ, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

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Кадровые новости из армии РФ

Недавно в командовании РФ произошла показательное кадровое изменение - начальника Генштаба Валерия Герасимова назначили командующим оккупационными войсками в Украине.

Герасимов занял эту должность 11 января. По данным ГУР, кремлевский диктатор Владимир Путин поручил Герасимову захватить Луганскую и Донецкую области до марта.

Западные эксперты считают, что смена руководства в армии — это не только результат военных неудач России, но и следствие борьбы за влияние в окружении президента РФ.

В Пентагоне считают, что кадровые перестановки подтверждают "системные проблемы, с которыми российские военные столкнулись с начала этого вторжения".

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