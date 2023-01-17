При этом у Москвы не хватит ресурсов для того, чтобы должным образом экипировать и обучить своих "вояк". С этим, вероятно, возникнут большие проблемы.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк оценил возможность России мобилизовать еще 500 тысяча призывников для войны с Украиной.

Как он отметил в интервью РБК-Украина, мобилизовать такое количество людей - это один вопрос, а вот с обучением и экипировкой этих "вояк" у РФ, скорее всего, будут трудности. Эксперт говорит, что реально российская система может подготовить 100-120 тысяч солдат, а максимум - 150 тысяч.

"Учебно-материальная база российских Вооруженных сил способна "проглотить" примерно 100-120 тысяч. Учитывая, что они развернули уже в 16 университетах курсы подготовки младших офицеров - пусть это будет еще 8-10 тысяч. Набирается 130 тысяч, пусть максимум - 150 тысяч", - рассказал Кевлюк.

Если исходить из таких подсчетов, возникает риторический вопрос, что же делать еще с 350 тысячами призывников. В постоянных пунктах дислокации они вряд ли смогут базироваться: ведь их нужно кормить, одевать, обеспечивать горючим и другими ресурсами. Иначе это будет уже не российская армия, а "племя в резиновых шлепках".

"Это племя в резиновых шлепках и спортивных костюмах должно быть? Они формально будут оформлены как военнослужащие. Что делать дальше, куда их поселить? Не получится запихнуть в казарму, в которую помещается 200 человек, две тысячи", - считает Кевлюк.

Также эксперт упомянул о частых случаях поджегов на территории РФ, которые в основном происходят как раз в местах хранения военно-технического имущества частных военных компаний, к примеру, ЧВК "Вагнера".

"Кто их поджигает - неизвестно. Но движение специфических людей специфических народностей вокруг этих торговых центров позволяет утверждать: те, кто говорит, что это склады ЧВК "Вагнера", не ошибается", - подчеркнул он.

Аналогичная судьба может постигнуть и склады с экипировкой новых призывников. Ведь таким образом очень легко списать кражи и коррупцию внутри российского военного аппарата, а после - возложить вину за поджеги на украинских диверсантов, говорит Кевлюк.

Эксперт резюмировал, что уже сейчас Россия скатилась к уровню войны 20-х годов: Москва активно отправляет военных на линию фронта даже без элементарно баллистической защиты. Поэтому формально Кремль может мобилизовать еще 500 тысяч россиян, но вот справиться с ними уже не сможет.

Мобилизация в России

Ранее глава комитета Государственной думы по обороне РФ Андрей Картаполов попытался заверить, что общее количество призывников в рамках весенний кампании по мобилизации останется прежним – на уровне 200 тысяч человек.

Однако СМИ выяснили, что увеличение призывного возраста с 27 до 30 лет в России, приведет к увеличению общего количества призывников более чем на треть - их станет больше на 70-80 тысяч.

Ранее инициативу об изменение призывного возраста с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет в декабре 2022 года предложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Такую идею поддержал российский диктатор Владимир Путин.

В ГУР считают, что Россия пытается создать двухмиллионную армию, поэтому проводит новые волны мобилизации.

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