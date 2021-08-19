Издание все же исправило заголовок, но на это потребовалось три попытки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал интервью журналу "Вокруг света", где заявил об опасности потребительства. Газета "Взгляд" сделала об этом новость, но дала неудачный заголовок. Новость "заиграла новыми красками" и привлекла внимание пользователей Twitter.

В интервью "Вокруг света" Шойгу (среди прочего, возглавляющий Русское географическое общество) указал на одну из главных угроз человечеству.

"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идёт к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению", - заявил он.

"Взгляд" подал этот фрагмент с заголовком "Шойгу сказал, что приведёт человечество к гибели". Многие читатели расценили такую формулировку как угрозу и намекнули на необходимость изменить заголовок.

Журналисты попытались все исправить, но только усугубили ситуацию. Новая формулировка была не лучше старой.

В конечном итоге издание исправилось, с третьего раза.

Как отмечают в TJournal, газета "Взгляд" считается близкой к власти. В 2005 году её запустил тогдашний депутат Госдумы от "Единой России" Константин Рыков.

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После 2013 года контроль над изданием получил Институт социально-экономических и политических исследований, которым руководит экс-сотрудник правительства России Дмитрий Бадовский. С 2017 года собственником значится Экспертный институт социальных исследований, который СМИ считают "мозговой площадкой" Кремля.

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Автор: Дмитрий Захаров