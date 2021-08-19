Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал интервью журналу "Вокруг света", где заявил об опасности потребительства. Газета "Взгляд" сделала об этом новость, но дала неудачный заголовок. Новость "заиграла новыми красками" и привлекла внимание пользователей Twitter.
В интервью "Вокруг света" Шойгу (среди прочего, возглавляющий Русское географическое общество) указал на одну из главных угроз человечеству.
"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идёт к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению", - заявил он.
"Взгляд" подал этот фрагмент с заголовком "Шойгу сказал, что приведёт человечество к гибели". Многие читатели расценили такую формулировку как угрозу и намекнули на необходимость изменить заголовок.
Журналисты попытались все исправить, но только усугубили ситуацию. Новая формулировка была не лучше старой.
В конечном итоге издание исправилось, с третьего раза.
Как отмечают в TJournal, газета "Взгляд" считается близкой к власти. В 2005 году её запустил тогдашний депутат Госдумы от "Единой России" Константин Рыков.
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После 2013 года контроль над изданием получил Институт социально-экономических и политических исследований, которым руководит экс-сотрудник правительства России Дмитрий Бадовский. С 2017 года собственником значится Экспертный институт социальных исследований, который СМИ считают "мозговой площадкой" Кремля.