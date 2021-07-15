Соответствующее указание дал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.

Об этом сообщает "РБК", ссылаясь на источник в российском военном ведомстве. Как утверждается, соответствующее указание дал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам собеседника журналистов, "статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде".

Источник также заявил, что существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.

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Статья Путина об Украине

Путин написал "статью" "Об историческом единстве россиян и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера.

Также Путин считает, что украинские власти решили обосновать независимость Украины из-за "отрицания ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян.

Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ.

По мнению Путина, современная Украина – это"детище советской эпохи".

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Автор: Дмитрий Захаров