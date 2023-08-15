Шойгу пригрозил, что Россия начнет использовать кассетные боеприпасы, которые и так все время использует.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия начнет использовать кассетные боеприпасы в ответ на поставку аналогичного оружия Украине. В своем заявлении, сделанном на Московской конференции по международной безопасности, Шойгу умудрился соврать почти в каждом предложении. УНИАН разобрал это вранье по пунктам.

Так, поставку Украине американских кассетных боеприпасов Шойгу назвал "гуманитарной проблемой", хотя проблемы после этого возникли именно у российских оккупационных войск на передовой. Об этом ранее писала The Wall Street Journal.

"Последствия применения такого оружия для мирного населения – известны", – заявил Шойгу, намекая на опасность от неразорвавшихся суббоеприпасов, которые в течение многих лет могут представлять опасность в том числе для гражданского населения.

Однако данные боеприпасы нужны Украине для прорыва укрепленной российской обороны, где уже обустроены плотные минные поля. Т.е. неразорвавшиеся суббоеприпасы изначально попадают на территорию, которую все равно нужно тщательно разминировать.

"Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине", – утверждает Шойгу.

На самом деле Женевская конвенция ничего не говорит о запрете кассетных боеприпасов, соответственно их применение на поле боя не является военным преступлением. Статья 51 "Первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям" предусматривает запрет на применение неизбирательных видов вооружений там, где от них могут пострадать гражданские лица. Но этот запрет универсален и касается в том числе мощных фугасных артснарядов и авиабомб.

Существует самостоятельная Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, но участие в ней добровольное. Причем ни Россия, ни США, ни Украина не являются участниками этой конвенции, а потому никак не связаны ее ограничениями.

"Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", – заявил Шойгу.

На самом деле некоторые страны и правозащитные организации действительно выступили против отправки кассетных снарядов Украине. Но не потому что они вне закона в принципе, а потому что их применение неизбежно оставляет после себя некоторое количество неразорвавшихся суббоеприпасов, о чем говорилось выше.

"Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", – заявил Шойгу, собрав настоящее "Бинго" из вранья и манипуляций.

К этому абзацу от Шойгу сразу несколько претензий. Во-первых, хочется спросить, зачем же России кассетные боеприпасы, сам факт применения которых, по словам самого же Шойгу, является "военным преступлением". Во-вторых, Шойгу откровенно соврал, когда заявил, что Россия "воздерживалась" от применения этого вида боеприпасов.

Ранее УНИАН неоднократно писал о фактах использования агрессором кассетных бомб и снарядов. Причем не только на фронте против ВСУ, что формально не запрещено международным правом, но и вблизи гражданских лиц, в том числе в плотной городской застройке, что как раз запрещено ранее упомянутым "Первым дополнительным протоколом к Женевским конвенциям".

Такие случаи зафиксированы в частности в Константиновке, Харькове, Николаеве, и множестве других мест Украины.

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