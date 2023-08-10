В него вошла информация о количестве выпущенных снарядов и количество уничтоженных российских целей.

Украина передала Министерству обороны Соединенных Штатов Америки первый отчет об использовании американских кассетных боеприпасов DPICM в борьбе с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По словам источника, в отчет, детали которого не разглашаются, вошла информация о количестве выпущенных снарядов и количестве уничтоженных российских целей.

Отчет об использовании кассетных боеприпасов, широко запрещенных в мире, был ожидаемым. В прошлом месяце в интервью CNN министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что планирует передать такой отчет своему коллеге, министру обороны США Ллойду Остину.

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DPICM в Украине - это надо знать

В начале июля Пентагон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. В него впервые вошли кассетные боеприпасы DPICM. Через неделю в ВСУ подтвердили, что Украина получила кассетные боеприпасы.

Уже 20 июля издание The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников заявило, что украинские силы начали применять эти боеприпасы на поле боя. Это вскоре подтвердили в Белом доме.

Украинские чиновники ожидали, что DPICM будут эффективнее стандартных артиллерийских снарядов. The Wall Street Journal утверждает, что кассетные боеприпасы американского производства дали новый импульс украинской кампании по возвращению территории, захваченной Россией.

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